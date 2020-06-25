На границе с Венгрией образовалась большая очередь

Фото: очереди из грузовиков mukachevo.net)

На КПП "Тиса" очередь из автомобилей

Пограничники сообщили, что на выезд из страны в Венгрию на пункте пропуска "Тиса" образовалась большая очередь из автомобилей. Сейчас в очереди стоит 200 автомобилей.

Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net.

Такая ситуация образовалась, возможно, из-за ослабления карантинных ограничений со стороны Венгрии. Поэтому пограничники не успевают быстро пропускать всех путешественников.

Напомним, Венгрия возобновила пропуск пассажирских автобусов через границу с Украиной.

Относительно транзитного проезда - въезд на территорию этой страны разрешается круглосуточно при наличии документа о постоянном месте жительства, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство, выданного официальным органом Венгрии.

Отметим, по состоянию на сегодня в Венгрии 4123 случаев коронавирусной инфекции, из них 577 смертельных и 2640 выздоровевших.

Тем временем в Украине фиксируют новый антирекорд, который достиг 994 случаев коронавируса за сутки.

Напомним, по состоянию на 24 июня 2020 года к смягчению карантина не готовы Киев и 13 областей.

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Автор: Анастасия Рокитна