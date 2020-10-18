На границе с Венгрией образовалась очередь из сотен авто

Фото: очередь грузовиков (РБК-Украина)

В воскресенье, 18 октября, на границе Украины и Венгрии образовалась очередь из сотен автомобилей. Очереди наблюдаются на пункте пропуска "Лужанка" и "Тиса" в Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-центр Западного управления Государственной пограничной службы.

Согласно данным ведомства на 9:00, на ПП "Лужанка" в очереди стоят 200 транспортных средств, на ПП "Тиса" - 15 авто.

Как писало РБК-Украина, ранее пограничники заявляли о возможном замедлении пропускных операций в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украино-польской границе из-за технических работ в пункте пропуска "Дорогуск".

Напомним, ранее Молдова официально сообщила о временном ограничении движения грузовиков весом свыше 3,5 тонны в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное".

Кроме этого, ранее на границе Украины и Венгрии застряли 12 автобусов с 600 гражданами Молдовы, которые ехали в Прагу.