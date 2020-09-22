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На границе с Молдовой выявили хасидов-нелегалов, их выдворят из Украины

Одесская область, Вторник 22 сентября 2020 12:55
На границе с Молдовой выявили хасидов-нелегалов, их выдворят из Украины
Фото: хасиды-нелегалы (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Одесской области на границе с Молдовой выявили группу паломников-хасидов, которые нелегально находились в Украине. Их выдворят из страны с пятилетним запретом на въезд.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Сообщается, что пограничники Подольского отряда обнаружили в районе границы микроавтобус "Мерседес Спринтер", которым перевозили 11 иностранцев, которые якобы не имели при себе документов. По их словам, они пытались попасть на старинное кладбище, а документы забыли в одной из гостиниц Умани.

Однако пограничники установили, что все они ехали из Умани после завершения празднования Рош ха-Шана (еврейский новый год). После углубленного досмотра вещей нашли и паспорта - одного гражданина Франции и десяти граждан Израиля. Все паломники нарушили правила пребывания в Украине.

Материалы об административном нарушении направили в суд.

"Иностранцам запретят въезд на территорию Украины сроком на пять лет и принудительно вернут в страны происхождения", - говорится в сообщении.

На границе с Молдовой выявили хасидов-нелегалов, их выдворят из Украины

Фото: хасиды-нелегалы (dpsu.gov.ua)

Напомним, на прошлой неделе хасиды массово пытались попасть в Украину со стороны Беларуси. Однако из-за запрета украинских властей на въезд для иностранцев спустя несколько дней ожидания на границе они покинули ее.

РБК-Украина писало, как хасиды в Умани отмечали Рош ха-Шана во время пандемии.

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Новости Украины Происшествия пограничникинелегалыхасиды
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