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На кордоні з Угорщиною утворилася черга із сотень авто

Закарпаття, Неділя 18 жовтня 2020 09:19
На кордоні з Угорщиною утворилася черга із сотень авто
Фото: черга вантажівок (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У неділю, 18 жовтня, на кордоні України та Угорщини утворилася черга із сотень автомобілів. Черги спостерігаються на пункті пропуску "Лужанка" і "Тиса" у Закарпатській області.

Про це повідомляє прес-центр Західного управління Державної прикордонної служби.

Згідно з даними відомства на 9:00, на ПП "Лужанка" в черзі стоять 200 транспортних засобів, на ПП "Тиса" - 15 авто.

Як писало РБК-Украина, раніше прикордонники заявляли про можливе уповільнення пропускних операцій у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на україно-польському кордоні з-за технічних робіт у пункті пропуску "Дорогуськ".

Нагадаємо, раніше Молдова офіційно повідомила про тимчасове обмеження руху вантажівок вагою понад 3,5 тонни в пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне".

Крім цього, раніше на кордоні України та Угорщини застрягли 12 автобусів з 600 громадянами Молдови, які їхали до Праги.

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