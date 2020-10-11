На границе с Венгрией образовалась очередь из сотен автомобилей

Фото: очередь из грузовиков (РБК-Украина)

В воскресенье, 11 октября, на границе Украины и Венгрии образовалась очередь из сотен автомобилей. Очереди наблюдаются на пункте пропуска "Лужанка" в Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-центр Западного управления Госпогранслужбы.

Согласно данным ведомства на 12:00, на ПП "Лужанка" в очереди стоят 160 транспортных средств.

Напомним, ранее пограничники предупреждали о возможном замедлении пропускных операций в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украино-польской границе. Это связано с техническими работами в пункте пропуска "Дорогуск".

Кроме этого, ранее Молдова официально сообщила о временном ограничении движения грузовиков весом свыше 3,5 тонны в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное".

Также РБК-Украина писало, что на границе Украины и Венгрии застряли 12 автобусов с 600 гражданами Молдовы, которые ехали в Прагу.