ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На кордоні з Угорщиною утворилася черга із сотень автомобілів

Україна , Неділя 11 жовтня 2020 13:59
На кордоні з Угорщиною утворилася черга із сотень автомобілів
Фото: черга з вантажівок (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У неділю, 11 жовтня, на кордоні України та Угорщини утворилася черга із сотень автомобілів. Черги спостерігаються на пункті пропуску "Лужанка" в Закарпатській області.

Про це повідомляє прес-центр Західного управління Держприкордонслужби.

Згідно з даними відомства на 12:00, на ПП "Лужанка" в черзі стоять 160 транспортних засобів.

Нагадаємо, раніше прикордонники попереджали про можливе уповільнення пропускних операцій у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на україно-польському кордоні. Це пов'язано з технічними роботами в пункті пропуску "Дорогуськ".

Крім цього, раніше Молдова офіційно повідомила про тимчасове обмеження руху вантажівок вагою понад 3,5 тонни в пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне".

Також РБК-Україна писало, що на кордоні України та Угорщини застрягли 12 автобусів з 600 громадянами Молдови, які їхали до Праги.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події УкраїнаУгорщинакордон
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся