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На кордоні з Угорщиною утворилась значна черга

Новини » Надзвичайні події     25.06.2020 - 12:48
На кордоні з Угорщиною утворилась значна черга
Фото: черги з вантажівок (mukachevo.net)

На КПП "Тиса" черга з автомобілей

Прикордонники повідомили, що на виїзд з країни до Угорщини на пункті пропуску "Тиса" утворилась значна черга з автомобілей. Наразі у черзі стоїть 200 автомобілей.

Про це повідомляє місцеве видання Mukachevo.net.

Така ситуація утворилась, можливо, через послаблення карантинних обмежень зі сторони Угорщини. Тому прикордонники не встигають швидко пропускати всіх подорожувальників.

Нагадаємо, Венгрія відновила пропуск пасажирських автобусів через кордон з Україною.

Щодо транзитного проїзду - в'їзд на територію цієї країни дозволяється цілодобово при наявності документа про постійне місце проживання, дозволу на перебування, дозволу на проживання, візи на тривалий працевлаштування, виданого офіційним органом Угорщини.

Зазначимо, станом на сьогодні в Угорщині 4123 випадків коронавірусної інфекції, з них 577 смертельних та 2640 одужавших.

Тим часом в Україні фіксують новий антирекорд, який досяг 994 випадків коронавірусу за добу.

Нагадаємо, станом на 24 червня 2020 року до пом'якшення карантину не готові Київ і 13 областей.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Угорщинакордоночереди
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