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На кордоні України скоротилася кількість хасидів, - Держприкордонслужба

Київ, П'ятниця 18 вересня 2020 12:53
На кордоні України скоротилася кількість хасидів, - Держприкордонслужба
Фото: хасиди на кордоні (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Станом на 18 вересня на кордоні України з Білоруссю скоротилася кількість хасидів-паломників, які хочуть потрапити до країни. На даний момент їх там близько 600 осіб.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що напроти пункту пропуску "Нові Яриловичі" може перебувати ще близько 600 осіб. За даними української сторони, паломники поступово повертаються до Білорусі.

Прикордонна служба підкреслює, що постійно роз'яснювала хасидам заборону на в'їзд до України, який діє до 28 вересня.

Зазначимо, паломники намагалися потрапити до України, щоб відвідати могилу цадика Нахмана в Умані під час святкування Рош ха-Шана. Єврейський новий рік в 2020 почнуть відзначати з вечора 18 вересня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що групу хасидів затримали в Закарпатській області при спробі прорватися до України.

РБК-Україна писало, як в цьому році проходить святкування Рош ха-Шана в Умані. Зокрема, в районі паломництва заборонена робота закладів громадського харчування з організацією дозвілля, дискотек і нічних клубів, точок стихійної торгівлі.

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