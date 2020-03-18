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На границе Украины госпитализировали украинца с повышенной температурой

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 11:08
На границе Украины госпитализировали украинца с повышенной температурой
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

У украинца была температура тела 38 градусов

За прошлые сутки, 17 марта, при въезде на территорию Украины у одного украинца выявили повышенную температуру тела, он госпитализирован для обследования на коронавирус. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Сообщается, что у украинца была выявлена температура тела 38 градусов.

"В дальнейшем представителями санитарно-карантинного подразделения данное лицо направлено на обследование в медицинское учреждение", - сообщили пограничники.

Также в погранслужбе отметили сокращение пассажиро-транспортного потока по всей линии границы Украины. Всего за прошлые сутки более 27,6 тысяч человек въехали в Украину, более 18 тысяч - из страны. Из них 4,8 тысячи иностранцев, 3 тысячи которых выехали за пределы Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Украине вступил в силу закон о противодействии коронавирусу. В частности, законопроектом предусматривается уголовная ответственность за умышленное заражение COVID-19.

Отметим, по состоянию на утро 18 марта в Украине официально подтверждено 14 случаев коронавируса - Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и Киев (2). Из них два человека умерли.

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