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За сутки в Украину вернули около 4,5 тысяч украинцев, застрявших на границе

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 10:52
За сутки в Украину вернули около 4,5 тысяч украинцев, застрявших на границе
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Всего от начала закрытия границы в Украину вернули 7,2 тысячи сограждан

Государственная пограничная служба доставила в Украину около 4,5 тысяч украинцев, которые застряли без транспортных средств на границе, в связи с введением карантина и закрытия границ. Об этом сообщили в ГПС.

Сообщается, что для перевозки пограничники и органы местной власти Украины привлекали собственные транспортные средства.

"В течение суток (с 17 по 18 марта) в Волынской, Львовской и Закарпатской областях пограничники обеспечили доставку в Украину почти 4500 наших соотечественников. Перемещение граждан осуществлялось через пункты пропуска "Ягодин-авто" (Волынская обл.), "Рава-Русская" и "Краковец" (Львовская обл.), "Ужгород", "Тиса", "Вилок" (Закарпатская обл.)", - сообщили в ГПС.

Всего с закрытия границ 16 марта в Украину обеспечено возвращение 7,2 тысяч украинцев.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса, с 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев. Также с 17 марта полностью ограничено авиасообщение. Отметим, что тысячи украинцев из-за закрытия границ и отмены авиарейсов не могут вернуться домой.

Отметим, в Украине 17 марта зафиксировали 7 новых случаев коронавируса. Всего в Украине зафиксировано 14 случаев COVID-19 - Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и Киев (2). Из них двое человек умерли.

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