ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На кордоні України госпіталізували українця з підвищеною температурою

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 11:08
На кордоні України госпіталізували українця з підвищеною температурою
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

В українця була температура тіла 38 градусів

За минулу добу, 17 березня, при в'їзді на територію України у одного українця виявили підвищену температуру тіла, він госпіталізований для обстеження на коронавирус. Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Повідомляється, що в українця була виявлена температура тіла 38 градусів.

"Надалі представниками санітарно-карантинного підрозділу дана особа направлено на обстеження в медичний заклад", - повідомили прикордонники.

Також в прикордонній службі відзначили скорочення пасажиро-транспортного потоку по всій лінії кордону України. Всього за минулу добу понад 27,6 тисяч осіб в'їхали в Україну, більше 18 тисяч - з країни. З них 4,8 тисячі іноземців, 3 тисячі яких виїхали за межі України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Україні набув чинності закон про протидію коронавирусу. Зокрема, законопроектом передбачається кримінальна відповідальність за навмисне зараження COVID-19.

Зазначимо, станом на ранок 18 березня в Україні офіційно підтверджено 14 випадків коронавірусу - Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м.київ (2). З них дві людини померли.

За добу в Україну повернули близько 4,5 тисяч українців, які застрягли на кордоні У Київській ОДА розповіли про стан першого зараженого коронавірусом
Новини України Государственная пограничная службакордонКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся