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На границе с Сумской областью произошла серия взрывов: что случилось

Фото: на границе с Сумской областью произошла серия взрывов (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные продолжают держать под плотными обстрелами приграничные районы Сумской области, обстреливая их со своей территории. Суббота, 28 мая, не стала исключением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Украины.

"В 10:19 наблюдатели зафиксировали 10 взрывов в направлении Бояро-Лежачей, вероятно из миномета 120 мм калибра", - говорится в сообщении.

Военные добавляют, что к счастью, потерь среди личного состава и техники нет.

Напомним, российские войска в ночь на 28 мая снова обстреляли пограничные районы Сумской области. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Также 27 мая российские военные со своей территории открыли огонь по приграничным населенным пунктам Сумской области. Снова под удар попала Середина-Буда Шосткинского района.

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Сумская область