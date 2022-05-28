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На кордоні з Сумською областю відбулася серія вибухів: що трапилося

Фото: на кордоні з Сумською областю відбулася серія вибухів (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові продовжують тримати під щільними обстрілами прикордоння Сумської області, обстрілюючи їх зі своєї території. Субота, 28 травня, не стала винятком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони України.

"О 10:19 спостерігачі зафіксували 10 вибухів в напрямку Бояро-Лежачів, ймовірно з міномету 120 мм калібру", - йдеться в повідомленні.

Військові додають, що на щастя, втрат серед особового складу та техніки немає.

Нагадаємо, російські війська у ніч на 28 травня знову обстріляли прикордонні районі Сумської області. На щастя, обійшлося без людських жертв.

Також 27 травня російські військові зі своєї території відкрили вогонь по прикордонних населених пунктах Сумської області. Знову під удар потрапила Середина-Буда Шосткинського району.

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Сумская область