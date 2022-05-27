Россияне из минометов обстреляли Середина-Буду в Сумской области

В очередной раз российские военные со своей территории открыли огонь по приграничных населенных пунктах Сумской области. Снова под удар попала Середина-Буда Шосткинского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

Он заявил, что 27 мая около 17:00 враг со своей территории обстрелял Шосткинский район из минометов.

"Около 11 прилетов по окрестностям Середино-Буды. Пострадавших нет, повреждения имущества уточняются", - добавил руководитель области.