На кордоні з Сумською областю відбулася серія вибухів: що трапилося

Російські військові продовжують тримати під щільними обстрілами прикордоння Сумської області, обстрілюючи їх зі своєї території. Субота, 28 травня, не стала винятком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони України.

Військові додають, що на щастя, втрат серед особового складу та техніки немає.

"О 10:19 спостерігачі зафіксували 10 вибухів в напрямку Бояро-Лежачів, ймовірно з міномету 120 мм калібру", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські війська у ніч на 28 травня знову обстріляли прикордонні районі Сумської області. На щастя, обійшлося без людських жертв.

Також 27 травня російські військові зі своєї території відкрили вогонь по прикордонних населених пунктах Сумської області. Знову під удар потрапила Середина-Буда Шосткинського району.

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