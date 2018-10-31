К границе США из Сальвадора направляется новый караван мигрантов

Фото: новый караван мигрантов из Сальвадора (GettyImages)

В составе каравана - около 2 тысяч мигрантов

Около двух тысяч мигрантов выдвинулись из столицы Сальвадора в среду и идут к границе Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство Reuters.

Мигранты разделились на две группы, в состав которых входят мужчины и женщины с колясками и с детьми на плечах. Отмечается, что в воскресенье, 28 октября, отдельная группа из 300 человек отправилась на границу США из столицы Сальвадора.

Фото: мигранты из Сальвадора

Агентство отмечает, что караван, который выдвинулся из Гондураса в середине октября и в настоящее время находится на южной границе Мексики, насчитывает не менее 3,5 тысяч людей и стал значительной проблемой накануне промежуточных выборов в американский Конгресс, которые назначены на 6 ноября.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит караванам мигрантов прорвать границу Штатов и в очередной раз призвал беженцев возвращаться домой.

Как писало РБК-Украина ранее, Пентагон направит дополнительно 5 тыс. военных на границу США с Мексикой. Отметим, что это значительное увеличение военного контингента, охраняющего границу.

Добавим, что еще на прошлой неделе речь шла о 800 солдатах, которых дополнительно направят на юг страны в связи с приближением каравана мигрантов. По данным издания The WSJ, уже около 7 тысяч человек движутся по территории Мексики к американской границе.