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До кордону США з Сальвадора направляється новий караван мігрантів

Новини » Надзвичайні події    31.10.2018 - 18:13
Фото: новий караван мігрантів з Сальвадору (GettyImages)
Фото: новий караван мігрантів з Сальвадору (GettyImages)

У складі каравану - близько 2 тисяч мігрантів

Близько двох тисяч мігрантів висунулися зі столиці Сальвадору в середу і йдуть до кордону Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Reuters.

Мігранти розділилися на дві групи, до складу яких входять чоловіки та жінки з колясками і з дітьми на плечах. Відзначається, що в неділю, 28 жовтня, окрема група з 300 осіб вирушила на кордон США зі столиці Сальвадору.

До кордону США з Сальвадора направляється новий караван мігрантів

Фото: мігранти з Сальвадору

Агентство відзначає, що караван, який висунувся з Гондурасу в середині жовтня і в даний час знаходиться на південному кордоні Мексики, налічує не менше 3,5 тисячі людей і став значною проблемою напередодні проміжних виборів в американський Конгрес, які призначені на 6 листопада.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що не дозволить караванам мігрантів прорвати кордон Штатів і в черговий раз закликав біженців повертатися додому.

Як писало РБК-Україна раніше, Пентагон направить додатково 5 тис. військових на кордон США з Мексикою. Відзначимо, що це значне збільшення військового контингенту, який охороняє кордон.

Додамо, що ще минулого тижня йшлося про 800 солдатів, яких додатково направлять на південь країни у зв'язку з наближенням каравану мігрантів. За даними видання The WSJ, вже близько 7 тисяч осіб рухаються по території Мексики до американського кордону.

Трамп заявив, що громадянство за правом народження обходиться США у мільярди доларів Трамп заявив, що не дозволить караванам мігрантів прорвати кордон США
Новини України Сполучені Штати АмерикиСальвадорМігранти
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