Трамп не хочет тратить миллиарды долларов на незаконных мигрантов

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США заявил, что демократы должны дать свои голоса для ужесточения миграционных законов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Штаты больше не будут тратить миллиарды долларов на незаконную миграцию. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Twitter американского лидера.

Он заявил, что демократы должны дать свои голоса для ужесточения миграционных законов, иначе республиканцы будут вынуждены "играть намного жестче".

"Соединенные Штаты тратили миллиарды долларов в год на незаконную иммиграцию. Это не будет продолжаться. Демократы должны дать нам голоса, чтобы принять жесткие (но справедливые) законы. Если нет, мы будем вынуждены играть намного жестче", - подчеркнул американский президент.

Напомним, оборонное ведомство США планирует направить до 800 военных на границу США и Мексики. Цель такого усиления границ - не допустить в страну мигрантов из Латинской Америки. Отмечалось, что военные будут вызваны с различных баз США для усиления примерно двух тысяч национальных гвардейцев, уже расквартированных на границе.

Как писало РБК-Украина ранее, на прошлой неделе президент Трамп пригрозил Мексике закрыть границу из-за потока мигрантов. По его словам, Демократическая партия, которая выступает за открытые границы, пытается добиться "штурма" США со стороны Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.