ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

До кордону США прибули близько 400 біженців з Центральної Америки

Новини » Надзвичайні події    14.11.2018 - 18:08
До кордону США прибули близько 400 біженців з Центральної Америки
Фото: біженці на кордоні США (twitter.com flipboard.com)

Біженці збираються просити у США притулку

У мексиканське місто Тіхуана на кордоні зі Сполученими Штатами Америки прибула на автобусах група з 400 мігрантів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "USA Today".

Вказано, що біженці відкололися від 5-тисячного "каравану" мігрантів з країн Центральної Америки, який іде пішки у бік Штатів заради притулку.

Повідомляється, що біля 400 мігрантів, які були невдоволені швидкістю пересування пішого "каравану" біженців з Гондурасу, Сальвадору та Гватемали, відділилися від нього у столиці Мексики Мехіко, і вже 13 листопада прибули до Тіхуани на дев’яти автобусах.

Видання зазначає, що на місці нелегали об’єдналися з меншою групою мігрантів кількістю приблизно 80 осіб, більшість з яких є представниками ЛГБТ-спільноти. Як пояснює ВВС, ця менша група відокремилася від "каравану" ще раніше через дискримінацію з боку місцевого населення  та інших мігрантів.

Слід зазначити, що біженців не лякає суворе ставлення американської влади, і вони збираються просити у Штатів притулку. Скоріше за все, мігранти попрямують до пропускного пункту Сан-Ісідро на південь від Сан-Дієґо, найбільшого на кордоні Мексики зі Штатами.

Нагадаємо, глава США Дональд Трамп 9 листопада заявив, що підписав указ, згідно з яким Міністерство юстиції та Міністерство внутрішньої безпеки США будуть відмовляти у розгляді прохань про надання притулку особам, які перетинають кордон країни нелегально, і будуть направляти таких людей у встановлені пункти пропуску.

Як писало РБК-Україна раніше, Трамп неодноразово закликав караван мігрантів, який рухається до кордону США, повертатися додому.

Додамо також, у кінці жовтня глава США заявив, що Штати більше не будуть витрачати мільярди доларів на незаконну міграцію. Трамп підкреслив, що демократи повинні дати свої голоси для посилення міграційних законів, інакше республіканці будуть змушені "грати набагато жорсткіше".

CNN подав до суду проти Трампа за позбавлення акредитації журналіста телеканалу У Канаді пропонують віддати біженцям гроші корупціонерів
Новини України Сполучені Штати АмерикиБіженці
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся