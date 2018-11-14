До кордону США прибули близько 400 біженців з Центральної Америки

Фото: біженці на кордоні США (twitter.com flipboard.com)

Біженці збираються просити у США притулку

У мексиканське місто Тіхуана на кордоні зі Сполученими Штатами Америки прибула на автобусах група з 400 мігрантів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "USA Today".

Eight buses full of caravan members have left the toll booth between Mexicali and Tijuana and will reach the city limits in a couple minutes. pic.twitter.com/IP9BLBrkzN — Rebecca Plevin (@rebeccaplevin) November 13, 2018

Вказано, що біженці відкололися від 5-тисячного "каравану" мігрантів з країн Центральної Америки, який іде пішки у бік Штатів заради притулку.

Повідомляється, що біля 400 мігрантів, які були невдоволені швидкістю пересування пішого "каравану" біженців з Гондурасу, Сальвадору та Гватемали, відділилися від нього у столиці Мексики Мехіко, і вже 13 листопада прибули до Тіхуани на дев’яти автобусах.

Видання зазначає, що на місці нелегали об’єдналися з меншою групою мігрантів кількістю приблизно 80 осіб, більшість з яких є представниками ЛГБТ-спільноти. Як пояснює ВВС, ця менша група відокремилася від "каравану" ще раніше через дискримінацію з боку місцевого населення та інших мігрантів.

Слід зазначити, що біженців не лякає суворе ставлення американської влади, і вони збираються просити у Штатів притулку. Скоріше за все, мігранти попрямують до пропускного пункту Сан-Ісідро на південь від Сан-Дієґо, найбільшого на кордоні Мексики зі Штатами.

Нагадаємо, глава США Дональд Трамп 9 листопада заявив, що підписав указ, згідно з яким Міністерство юстиції та Міністерство внутрішньої безпеки США будуть відмовляти у розгляді прохань про надання притулку особам, які перетинають кордон країни нелегально, і будуть направляти таких людей у встановлені пункти пропуску.

Як писало РБК-Україна раніше, Трамп неодноразово закликав караван мігрантів, який рухається до кордону США, повертатися додому.

Додамо також, у кінці жовтня глава США заявив, що Штати більше не будуть витрачати мільярди доларів на незаконну міграцію. Трамп підкреслив, що демократи повинні дати свої голоси для посилення міграційних законів, інакше республіканці будуть змушені "грати набагато жорсткіше".