На границе со Словакией задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

В четверг, 11 марта, в пункте пропуска "Ужгород" пограничный наряд Чопского отряда задержал гражданина Российской Федерации. Он разыскивается австрийские правоохранители за совершение вооруженного ограбления.
Отмечается, что мужчина пытался въехать на территорию Украины микроавтобусом австрийской регистрации через границу со Словакией.
Во время проверки документов россиянина сработала база данных Интерпола, поэтому пограничники проинформировали представителей Украинского бюро Интерпола.
"На запрос пограничников в Рабочем аппарате Укрбюро Интерпола подтвердили, что задержанный разыскивается австрийскими правоохранительными органами с целью ареста и последующей экстрадиции в Австрию для привлечения к уголовной ответственности за совершение вооруженного ограбления в конце прошлого года", - говорится в сообщении.
Россиянина передали сотрудникам Национальной полиции.
Напомним, в середине февраля из Украины выдворили гражданина Норвегии, который грозился совершить на территории страны ряд тяжких преступлений. Ему запрещен въезд в Украину сроком на три года.
Кроме того, в конце прошлого года в аэропорту "Борисполь" задержали поляка, которого разыскивал Интерпол. Правоохранительные органы Польши объявили его в розыск за подделку документов, мошенничество и организованную преступность.
Добавим, что в Сумской области на пункте пропуска "Бачевск" задержали гражданина Германии, которого разыскивал Интерпол. Мужчину подозревают в отмывании денег и банковском мошенничестве.