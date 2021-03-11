На кордоні зі Словаччиною затримали розшукуваного Інтерполом росіянина

У четвер, 11 березня, у пункті пропуску "Ужгород" прикордонний наряд Чопського загону затримав громадянина Російської Федерації. Він розшукується австрійські правоохоронці за скоєння збройного пограбування.

"На запит прикордонників в Робочому апараті Укрбюро Інтерполу підтвердили, що затриманий розшукується австрійськими правоохоронними органами з метою арешту та подальшої екстрадиції до Австрії для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння збройного пограбування в кінці минулого року", - йдеться в повідомленні.

Під час перевірки документів росіянина спрацювала база даних Інтерполу, тому прикордонники поінформували представників Українського бюро Інтерполу.

Наголошується, що чоловік намагався в'їхати на територію України мікроавтобусом австрійської реєстрації через кордон зі Словаччиною.

Нагадаємо, в середині лютого з України депортували громадянина Норвегії, який погрожував вчинити на території країни низку тяжких злочинів. Йому заборонено в'їзд в Україну терміном на три роки.

Крім того, в кінці минулого року в аеропорту "Бориспіль" затримали поляка, якого розшукував Інтерпол. Правоохоронні органи Польщі оголосили його в розшук за підробку документів, шахрайство та організовану злочинність.

Додамо, що в Сумській області на пункті пропуску "Бачівськ" затримали громадянина Німеччини, якого розшукував Інтерпол. Чоловіка підозрюють у відмиванні грошей і банківському шахрайстві.