На границе со Словакией образовалась значительная очередь грузовиков

Фото: очередь на границе со Словакией (facebook.com/ZAKcustomsUA)

На словацком пункте пропуска "Вишне Немецке" с украинской стороны в Ужгороде образовалось значительное накопление крупногабаритных грузовиков из-за того, что вышел из строя сканер. Сейчас стоит около 200 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской таможни.

Там объясняют, что согласно действующей технологии таможенного оформления, все транспортные средства, которые следуют на территорию Словакии с грузом, подлежат обязательному сканированию на их стороне.

"В настоящее время в пункте пропуска таможенными органами Словакии используется мобильная сканирующая установка, у которой очень маленькая пропускная способность", - говорится в сообщении.

Словацкие пограничники сообщили, что пока не известно, когда завершат ремонт стационарной системы. Закарпатская таможня проинформировала Михаловецкую таможню, что проблему необходимо решить в кратчайшие сроки, поскольку с украинской стороны отсутствует сервисная зона и элементарные санитарно-бытовые условия для водителей.

Напомним, международный автомобильный пункт пропуска "Ужгород" на границе со Словакией работает круглосуточно, однако при пересечении границы от лиц, следующих из Украины, требуют подтверждения регистрации.

Добавим, по состоянию на начало сентября еще три страны открыли границы для граждан Украины.