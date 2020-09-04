В МВД разъяснили условие въезда в Словакию

Фото: пункт пропуска "Ужгород" (mvs.gov.ua)

Международный автомобильный пункт пропуска "Ужгород" на границе со Словакией работает круглосуточно. Однако, при пересечении границы от лиц, следующих из Украины, требуют подтверждения регистрации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сообщается, при пересечении границы требуют подтверждения регистрации на веб-странице: https://korona.gov.sk/uk/ehranica.

Подтверждение направляется на электронную почту, указанную на вышеупомянутой веб-странице. Такое требование действует в соответствии с постановлением Кабмина № 641 с изменениями внесенными постановлением № 757.

Также в ведомстве отмечают, что пропускная способность пункта пропуска - до 5000 человек, 1200 легковых и 250 грузовых транспортных средств в сутки. Однако, с введением карантинных ограничений, пассажиропоток существенно снизился - в среднем до 1200 человек и 600 транспортных средств в сутки.

"За минувшие сутки здесь оформлено 888 человек, 260 легковушек и 280 грузовиков. По состоянию на утро пятницы очереди легковых транспортных средств нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 сентября в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом Венгрия закрывает границы для иностранцев, однако не для всех.

Кроме того, по состоянию на начало сентября еще три страны открыли границы для граждан Украины.