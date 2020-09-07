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На кордоні зі Словаччиною утворилася значна черга вантажівок

Понеділок 07 вересня 2020 20:26
На кордоні зі Словаччиною утворилася значна черга вантажівок
Фото: черга на кордоні зі Словаччиною (facebook.com/ZAKcustomsUA)
Автор: Андрій Козловський

На словацькому пункті пропуску "Вишнє Нємецьке" з української сторони в Ужгороді утворилось значне накопичення великогабаритних вантажівок через те, що вийшов з ладу сканер. Наразі стоїть близько 200 автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба Закарпатської митниці.

Там пояснюють, що відповідно до чинної технології митного оформлення, усі транспортні засоби, які слідують на територію Словаччини з вантажем, підлягають обов’язковому скануванню на їхній стороні.

“Наразі у пункті пропуску митними органами Словаччини використовується мобільна скануюча установка, яка має дуже малу пропускну здатність”, - йдеться в повідомленні.

Словацькі прикордонники повідомили, що наразі не відомо, коли завершать ремонт стаціонарної системи. Закарпатська митниця поінформувала Міхаловецьку митницю, що проблему необхідно вирішити у найкоротші строки, оскільки з української сторони відсутня сервісна зона та елементарні санітарно-побутові умови для водіїв.

Нагадаємо, міжнародний автомобільний пункт пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною працює цілодобово, однак при перетині кордону від осіб, що прямують з України, вимагають підтвердження реєстрації.

Додамо, станом на початок вересня ще три країни відкрили кордони для громадян України.

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