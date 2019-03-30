На кордоні сектору Газа та Ізраїлю загинуло 2 палестинців

Фото: протести на кордоні сектору Газа (twitter.com/MuhammadSmiry)

В результаті зіткнень загинуло 2 палестинців, понад 100 отримали поранення

Товариство Червоного Хреста Палестини повідомило, що внаслідок сутичок з ізраїльськими військовими на кордоні сектору Газа загинуло 2 демонстрантів, ще більше 100 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

В ізраїльській армії повідомили, що на ділянках кордону між сектором Газа та Ізраїлем 30 березня зібралось близько 40 тисяч демонстрантів. Вони підпалювали шини та кидали каміння й вибухові предмети у бік ізраїльських військових. Армія Ізраїлю попередила протестувальників, що їм заборонено наближатись до огорожі ближче, ніж на 300 метрів.

Акція палестинців приурочена на річницю "Великого маршу повернення", який був організований рухом "ХАМАС" 20 березня 2018 року, мета якого була змусити владу Ізраїля дозволити палестинцям повернутись на території, з яких їх було переселено. Акції відбувались кожної суботи, за цей час, за даними міністерства охорони здоров’я Палестини, загинуло 268 протестувальників.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Нетаньягу заявив про готовність провести масштабну операцію у секторі Газа. Прем’єр-міністр Ізраїлю заявив, що всі повинні знати, що якщо буде потрібна широкомасштабна кампанія, ми почнемо її найрішучішим і безпечним чином, після того, як вичерпаємо всі інші можливості.