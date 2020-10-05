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На границе с Румынией обстреляли контрабандистов сигарет

Черновицкая область, Понедельник 05 октября 2020 16:07
На границе с Румынией обстреляли контрабандистов сигарет
Фото: осмотр автомобиля на границе с Румынией (dpsu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Черновицкой области, на границе с Румынией, водитель внедорожника пытался наехать на пограничников. Его остановили выстрелами, после чего все пассажиры автомобиля сбежали.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Наряд пограничников "Фалькив" обнаружил возле забора внедорожник. Водитель авто отказался останавливаться и поехал в сторону сотрудников пограничной службы. Они выстрелили в сторону машины для остановки. После этого пассажиры автомобиля сбежали.

В ходе обыска авто были обнаружены коробки с сигаретами. Поиск сбежавших продолжается.

Ранее сообщалось, что СБУ блокировала контрабанду наркотиков из Украины в "ДНР" через Россию.

Также известно, что на КПВВ "Станица Луганская" огромные очереди, боевики пропускают по 15 человек.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила россиянина на попытке ввоза оружия в Украину.

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