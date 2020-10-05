ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На кордоні з Румунією обстріляли контрабандистів цигарок

Чернівецька область, Понеділок 05 жовтня 2020 16:07
На кордоні з Румунією обстріляли контрабандистів цигарок
Фото: огляд автомобіля на кордоні з Румунією (dpsu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

У Чернівецькій області, на кордоні з Румунією, водій позашляховика намагався наїхати на прикордонників. Його зупинили пострілами, після чого всі пасажири автомобіля втекли.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Наряд прикордонників "Фальків" виявив біля паркану позашляховик. Водій авто відмовився зупинятися і поїхав в бік співробітників прикордонної служби. Вони вистрілили у бік машини для зупинки. Після цього пасажири автомобіля втекли.

В ході обшуку авто були виявлені коробки з цигарками. Пошук втікачів триває.

Раніше повідомлялося, що СБУ блокувала контрабанду наркотиків з України в "ДНР" через Росію.

Також відомо, що на КПВВ "Станиця Луганська" величезні черги, бойовики пропускають по 15 осіб.

Крім цього, "РБК-Україна" писало, що СБУ викрила росіянина на спробі ввезення зброї в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події пограничники
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся