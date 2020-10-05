На кордоні з Румунією обстріляли контрабандистів цигарок

Фото: огляд автомобіля на кордоні з Румунією (dpsu.gov.ua)

У Чернівецькій області, на кордоні з Румунією, водій позашляховика намагався наїхати на прикордонників. Його зупинили пострілами, після чого всі пасажири автомобіля втекли.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Наряд прикордонників "Фальків" виявив біля паркану позашляховик. Водій авто відмовився зупинятися і поїхав в бік співробітників прикордонної служби. Вони вистрілили у бік машини для зупинки. Після цього пасажири автомобіля втекли.

В ході обшуку авто були виявлені коробки з цигарками. Пошук втікачів триває.

Раніше повідомлялося, що СБУ блокувала контрабанду наркотиків з України в "ДНР" через Росію.

Також відомо, що на КПВВ "Станиця Луганська" величезні черги, бойовики пропускають по 15 осіб.

Крім цього, "РБК-Україна" писало, що СБУ викрила росіянина на спробі ввезення зброї в Україну.