На границе с Румынией откроют новый пункт пропуска

На границе с Румынией в 2021 году откроют новый пункт пропуска "Дьяковцы". Его строительство хотят завершить до 24 августа.

Об этом говорится в сообщении на сайте Черновицкой ОГА .

По словам главы ОГА Сергея Осачука, объект уже передали на баланс Государственной таможенной службы. В этом году в рамках "Большой стройки" планируется открытие школ, дорог, детских садов и пункта "Дьяковцы".

Он также отметил, что на сегодня в области на границе с Румынией работает только один международный пункт пропуска. В ближайшие годы будут построены КПП "Красноильск", "Шепит" и "Русская".