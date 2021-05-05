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На границе с Румынией откроют новый пункт пропуска

Автор: РБК-Украина

На границе с Румынией в 2021 году откроют новый пункт пропуска "Дьяковцы". Его строительство хотят завершить до 24 августа.

Об этом говорится в сообщении на сайте Черновицкой ОГА.

По словам главы ОГА Сергея Осачука, объект уже передали на баланс Государственной таможенной службы. В этом году в рамках "Большой стройки" планируется открытие школ, дорог, детских садов и пункта "Дьяковцы".

Он также отметил, что на сегодня в области на границе с Румынией работает только один международный пункт пропуска. В ближайшие годы будут построены КПП "Красноильск", "Шепит" и "Русская".

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил план мероприятий по обустройству приоритетных пунктов пропуска на 2021-2023 годы. В частности, на 35 пунктов на границе потратят 9,8 млрд гривен.

Также ранее сообщалось, что Украина и Молдова хотят построить мост через Днестр. Через этот мост будет проходить современная магистраль между Киевом и Кишиневом. Кроме того, страны могут упростить поездки, разрешив пересечение границы по внутренним ID-паспортам.

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Новости Украины Румынияграницапункт пропуска