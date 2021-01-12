ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина и Молдова хотят построить мост через Днестр

Киев, Вторник 12 января 2021 19:08
Украина и Молдова хотят построить мост через Днестр
Фото: Майя Санду и Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В рамках рабочего визита в Украину президент Молдовы Майя Санду встретилась с украинским премьером Денисом Шмыгалем. Стороны, в частности, обсудили реализацию совместных инфраструктурных проектов.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

Шмыгаль и Санду обсудили будущее строительство моста через реку Днестр, который позволит соединить Украину и Молдову новой современной автомагистралью.

Стороны также говорили об улучшении качества работы пунктов пропуска на общей границе и надлежащем функционировании Днестровского комплексного гидроузла.

Кроме того, в ходе встречи поднимались вопросы внесения изменений в соглашения о свободной торговле между Украиной и Молдовой, а также возобновления деятельности Совместной межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, поездка Санду в Украину стала ее первым рабочим визитом в должности президента Молдовы. Сегодня утром она встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Во время встречи стороны договорились создать совет президентов.

Кроме того, Зеленский и Санду обсудили возможность упрощения пересечения границы между Украиной и Молдовой. Стороны планируют ввести пересечение границы по ID-паспортам.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика УкраинамостМолдоваДнестрДенис ШмыгальМайя Санду

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь