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На реконструкцию пропускных пунктов на границе потратят почти 10 млрд гривен

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 13:46
На реконструкцию пропускных пунктов на границе потратят почти 10 млрд гривен Фото: очередь на границе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по обустройству приоритетных пунктов пропуска на 2021-2023 годы. На 35 пунктов на границе потратят 9,8 млрд гривен.

Распоряжение было принято во время заседания правительства 24 марта, которое транслировалось на Youtube.

Документом выделено 35 приоритетных пунктов пропуска, где в течение 2021 - 2023 годы запланировано техническое переоснащение, в том числе существующей системы стационарного типа для досмотра грузового и легкового автотранспорта, а также построение системы видеоконтроля и взвешивания.

Прогнозный объем необходимого финансирования обустройства приоритетных пунктов пропуска составляет 9,8 млрд грн, в том числе 4,5 млрд грн - на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту пунктов пропуска, 5,3 млрд грн - на техническое переоснащение пунктов пропуска, а именно установку систем видеоконтроля, взвешивания, сканирования и т. п.

В 2021 году на выполнение плана мероприятий планируется использовать 613 млн грн, часть из которых - это средства кредита Республики Польша.

План мероприятий предусматривает реконструкцию, модернизацию и техническое переоснащение 25 действующих пунктов пропуска, строительство 5 пунктов пропуска, которые уже десятилетия работают по временной схеме, а также строительство 5 новых пунктов пропуска на западной границе согласно взятых на себя международных обязательств.

Как отмечается в пояснительной записке к распоряжению, на сегодня на международном границе функционирует 74 международных и межгосударственных пунктов пропуска для автомобильного сообщения. И них полностью необустроенными остаются 33. Еще около 20 пунктов пропуска, которые построены еще в советское время, нуждаются в существенной реконструкции, поскольку устарели и не отвечают современным требованиям.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост расходов украинцев за рубежом в 2021 году. Докризисный уровень будет достигнут в 2022 году.

Отметим, объем импорта услуг по статье "Путешествия" за январь-сентябрь 2020 года составил 3,769 млрд долларов. Это в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (6,548 млрд долларов).

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