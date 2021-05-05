RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На кордоні з Румунією відкриють новий пункт пропуску

Автор: РБК-Україна

На кордоні з Румунією в 2021 році відкриють новий пункт пропуску "Дяківці". Його будівництво хочуть завершити до 24 серпня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Чернівецької ОДА.

За словами голови ОДА Сергія Осачука, об'єкт вже передали на баланс Державної митної служби. Цього року в рамках "Великого будівництва" планується відкриття шкіл, доріг, дитячих садків та пункту "Дяківці".

Він також зазначив, що на сьогодні в області на кордоні з Румунією працює тільки один міжнародний пункт пропуску. У найближчі роки будуть побудовані КПП "Красноїльськ", "Шепіт" і "Руська".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів затвердив план заходів з облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021-2023 роки. Зокрема, на 35 пунктів на кордоні витратять 9,8 млрд гривень.

Також раніше повідомлялося, що Україна і Молдова хочуть побудувати міст через Дністер. Через цей міст проходитиме сучасна магістраль між Києвом і Кишиневом. Крім того, країни можуть спростити поїздки, дозволивши перетин кордону за внутрішніми ID-паспортами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Румыниякордонпункт пропуска