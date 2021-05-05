На кордоні з Румунією відкриють новий пункт пропуску

На кордоні з Румунією в 2021 році відкриють новий пункт пропуску "Дяківці". Його будівництво хочуть завершити до 24 серпня.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Чернівецької ОДА.
За словами голови ОДА Сергія Осачука, об'єкт вже передали на баланс Державної митної служби. Цього року в рамках "Великого будівництва" планується відкриття шкіл, доріг, дитячих садків та пункту "Дяківці".
Він також зазначив, що на сьогодні в області на кордоні з Румунією працює тільки один міжнародний пункт пропуску. У найближчі роки будуть побудовані КПП "Красноїльськ", "Шепіт" і "Руська".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів затвердив план заходів з облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021-2023 роки. Зокрема, на 35 пунктів на кордоні витратять 9,8 млрд гривень.
Також раніше повідомлялося, що Україна і Молдова хочуть побудувати міст через Дністер. Через цей міст проходитиме сучасна магістраль між Києвом і Кишиневом. Крім того, країни можуть спростити поїздки, дозволивши перетин кордону за внутрішніми ID-паспортами.