На границе с Россией задержали группу нелегальных мигрантов

Граждане Индии и Пакистана пытались проникнуть на территорию Украины для дальнейшего передвижения в ЕС

Группу нелегальных мигрантов из Индии и Пакистана задержали пограничники Харьковского отряда. Об этом сообщает прес-служба Государственной пограничной службы Украины.

Правоохранители заранее получили информацию о том, что возможное нарушение пересечения государственной границы в направлении села Охримовка.

Пограничники обнаружили неизвестных лиц, которые двигались на вход в Украину со стороны России. Наряд правоохранителей сразу задержал группу нелегалов.

Среди задержанных оказалось 5 граждан Пакистана и 2 гражданина Индии. С их слов, они пытались попасть в Украину для того, чтобы в дальнейшем добраться до стран Евросоюза.

В настоящее время продолжаются проверочные мероприятия и составления материалов по административному нарушению.

Фото (dpsu.gov.ua)

Напомним, в Сумской области пограничники со стрельбой задержали "УАЗ" с России. Пограничный патруль, который нес службу неподалеку от границы в районе населенного пункта Грабовське, заметил транспортное средство "УАЗ", который начал двигаться от границы в тыл Украины.