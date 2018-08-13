На кордоні з Росією затримали групу нелегальних мігрантів

Громадяни Індії та Пакистану намагались проникнути на територію України для подальшого пересування в ЄС

Групу нелегальних мігрантів з Індії та Пакистану затримали прикордонники Харківського загону. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Правоохоронці заздалегідь отримали інформацію про те, що можливе порушення перетину державного кордону у напрямку села Охримівка.

Прикордонники виявили невідомих осіб, що рухались на вхід в Україну зі сторони Росії. Наряд правоохоронців одразу затримав групу нелегалів.

Серед затриманих виявилось 5 громадян Пакистану та 2 громадяни Індії. З їх слів, вони намагались потрапити до України для того, щоб надалі добратись до країн Євросоюзу.

В даний час продовжуються перевірочні заходи й складання матеріалів щодо адміністративного порушення.

Фото (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, в Сумській області прикордонники зі стріляниною затримали "УАЗ" з Росії. Прикордонний патруль, який ніс службу неподалік від кордону в районі населеного пункту Грабовське, помітив транспортний засіб "УАЗ", який почав рухатися від кордону в тил України.