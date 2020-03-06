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На кордоні з РФ пасажира автобуса госпіталізували через підозри на коронавірус

Новини » Суспільство     06.03.2020 - 16:44
На кордоні з РФ пасажира автобуса госпіталізували через підозри на коронавірус
Ілюстративне фото (facebook.com DPSUkraine)

Експрес-тест не підтвердив захворювання на коронавірус

В Чернігівській області на КПП "Грем'яч", що на кордоні з Росією, пасажира рейсового автобуса "Москва-Київ" госпіталізували з підозрою на коронавирустест захворювання не підтвердив. Про це повідомив голова Чернігівської облдержадміністрації Андрій Прокопенко Facebook.

За його словами, у чоловіка при огляді була зафіксована температура 39,3.

"Був зібраний оперативний штаб при Управлінні охорони здоров'я. Було з'ясовано, що чоловік перебував на заробітках у Росії. Зі слів: спав у холодному приміщенні і захворів. Хворіє тиждень. Нежить і кашель. Хворого доставили в інфекційне відділення ВПП "Новгород-Сіверської ЦРЛ", - повідомив Пропопенко.

Після проходження хворим експрес-тесту, йому був поставлений діагноз грип.

"Ймовірність коронавіруса виключена. На руки видано підтверджуючі документи. Хворий погодився залишитися ще на деякий час в лікарні", - зазначив голова Чернігівської ОДА.

Після проходження тесту, автобус був відправлений по маршруту, а пасажирам роздали засоби дезінфекції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Україні зафіксовано єдиний випадок коронавіруса. Чоловіка з коронавірусом виявили у Чернівцях 3 березня. На даний момент стан пацієнта не погіршується, хоча лікарі фіксують перепади температури протягом дня.

Також повідомлялося, що в Закарпатській області ввечері 5 березня в інфекційну лікарню госпіталізували жінку з підозрою на зараження коронавірусом. Вона нещодавно повернулася з Італії.

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