Госпогранслужба 19 июля на границе с Польшей задержали нелегалов из Турции, Марокко и Ливана

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) отдела "Смильница" вчера, 18 июля, задержали на украинско-польской границе двух граждан, которые пытались нелегально пересечь государственную границу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Как сообщается, задержанными оказались граждане Турции, мужчины 1979 и 1988 годов рождения. Задержанным будет запрещен въезд в Украину и они будут возвращены в страны происхождения.

Кроме того, таможенники задержали еще двух нелегалов, которые незаконно находились в пограничной зоне. Двое мужчин, которые назвались гражданами Марокко и Ливана, не имели с собой никаких документов.

Сообщается, что иностранци будут привлечены к административной ответственности по ст.202 КУпАП "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах вьезда-выезда".

Фото: нелегалы на границе с Польшей

Напомним, ранее сотрудники Госпогранслужбы на границе с Польшей задержали нелегалов из Ирака.

Также сообщалось, что во Львовской области на границе с Польшей сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали группу нелегальных мигрантов, которые намеревались незаконно попасть в соседнюю страну за пределами пункта пропуска.

Отметим, с начала проведения операции "Рубеж-2018", с 24 апреля текущего года, пограничники задержали почти 1,6 тыс. нарушителей.