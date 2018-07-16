На границе с Польшей задержали нелегалов из Ирака
Как сообщается, были задержаны трое граждан Ирака без документов
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Мостиского отряда помешали очередным попыткам незаконного пересечения государственной границы нелегальными мигрантами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как сообщается, были задержаны трое граждан Ирака без документов.
Отмечается, что в Украину они попали легально, однако собирались продолжить путешествие в Европу в незаконный способ.
Решение по делу относительно попытки незаконного пересечения государственной границы Украины будет принимать суд.
Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье пограничники задержали группу мигрантов, которые готовились к незаконного пересечения границы с Европейским союзом.
Также сообщалось, что во Львовской области на границе с Польшей сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали группу нелегальных мигрантов, которые намеревались незаконно попасть в соседнюю страну за пределами пункта пропуска.
Отметим, с начала проведения операции "Рубеж-2018", с 24 апреля текущего года, пограничники задержали почти 1,6 тыс. нарушителей.