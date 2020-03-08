На границе с Польшей автомобиль пытался прорваться через границу

Фото: задержание злоумышленников (npu.gov.ua)

Автомобиль повредил ворота пункта пропуска

Вечером субботы, 7 марта, во Львовской области в пункте пропуска "Рава-Русская" злоумышленник на автомобиле совершил попытку прорваться через украинско-польскую границу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, водитель микроавтобуса Ford, не выполнив законные требования таможенников, пересек государственную границу и повредил ворота в пункте пропуска. Сотрудники полиции совместно с пограничниками задержали правонарушителя возле пункта пропуска.

Отмечается, что по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа), было открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Вскоре суд изберет для нарушителя меру пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Волынской области пограничники со стрельбой задержали правонарушителей, которые под видом рыбаков пытались незаконно пересечь линию инженерных пограничных сооружений. Мужчины вели себя агрессивно, а один из них прибег к бегству.

Также РБК-Украина писало, что в Закарпатской области вблизи границы с Венгрией украинские пограничники с применением оружия задержали контрабандистов. Злоумышленники на автомобиле пытались прорваться через пограничный пункт.