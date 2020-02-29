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В Волынской области пограничники со стрельбой задержали нарушителей

Новости » Происшествия     29.02.2020 - 12:24
В Волынской области пограничники со стрельбой задержали нарушителей
Иллюстративное фото (facebook.com/DPSUkraine)

Мужчины под видом рыбаков пытались попасть за линию пограничных сооружений

В Волынской области пограничники со стрельбой задержали мужчин, которые пытались под видом рыбаков попасть за линию инженерных пограничных сооружений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

По данным ведомства, трое местных жителей села Гуща обратились к пограничникам с просьбой предоставить разрешение на пересечение линии инженерных пограничных сооружений якобы для рыбалки. Однако у мужчин не было никаких снаряжений для рыбалки, поэтому они получили отказ.

Отмечается, что после получения отказа мужчины, игнорируя правоохранителей, начали двигаться в направлении границы с Польшей. На требование остановиться они не отреагировали и начали вести себя агрессивно, один из них прибег к бегству.

"В ходе задержания нарушителей пограничники осуществили предупредительные выстрелы. В результате двух нарушителей стражи границы задержали сразу, третьему удалось скрыться", - рассказали в МВД.

Пограничники составили на задержанных граждан административные протоколы по ст. 202 (нарушение пограничного режима) и ст. 185-10 (злостное неповиновение законному требованию) КУоАП. Позже правоохранители выяснили, что мужчины могут быть причастны к контрабанде сигарет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области вблизи границы с Венгрией украинские пограничники с применением оружия задержали контрабандистов. Злоумышленники на автомобиле пытались прорваться через пограничный пункт.

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