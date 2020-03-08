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На кордоні з Польщею автомобіль намагався прорватися через кордон

Новини » Надзвичайні події     08.03.2020 - 10:52
На кордоні з Польщею автомобіль намагався прорватися через кордон
Фото: затримання зловмисників (npu.gov.ua)

Автомобіль пошкодив ворота пункту пропуску

Ввечері суботи, 7 березня, у Львівській області у пункті пропуску "Рава-Руська" зловмисник на автомобілі здійснив спробу прорватися через українсько-польський кордон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, водій мікроавтобуса Ford, не виконавши законні вимоги митників, перетнув державний кордон та пошкодив ворота у пункті пропуску. Співробітники поліції спільно з прикордонниками затримали правопорушника біля пункту пропуску.

Зазначається, що за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу), було відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі. Невдовзі суд обере для порушника запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Волинській області прикордонники зі стріляниною затримали правопорушників, які під виглядом рибалок намагалися незаконно перетнути лінію інженерних прикордонних споруд. Чоловіки поводилися агресивно, а один з них вдався до втечі.

Також РБК-Україна писало, що у Закарпатській області поблизу кордону з Угорщиною українські прикордонники з застосуванням зброї затримали контрабандистів. Зловмисники на автомобілі намагалися прорватися через прикордонний пункт.

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