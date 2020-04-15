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За границей от коронавируса лечатся 175 украинцев

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 02:30
За границей от коронавируса лечатся 175 украинцев
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Поправились 25 граждан Украины

За рубежом от коронавируса лечатся 175 граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Отмечается, что больше всего украинцев лечатся в Италии (121) и Греции (22).

Кроме того, 25 граждан Украины за рубежом выздоровели от коронавирусной болезни. Больше всего - в Польше (6) и Доминиканской Республике (4).

Также сообщается, что по состоянию на вечер 14 апреля, известно о 6 умерших украинцах от коронавируса за рубежом.

Напомним, в Украине растет количество зараженных коронавирусом. За сутки подтверждено новые 270 случаев болезни. По данным Министерства здравохранения, в стране инфицированы 3372 лица, излечившиеся - 119, погибли - 98.

РБК-Украина писало, что в Минздраве рассказали, что больше всего смертельных случаев в Украине от коронавируса зафиксировано у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. С 98 зафиксированных случаев смерти среди украинцев, 79% граждан имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирения.

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