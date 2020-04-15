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За кордоном від коронавірусу лікуються 175 українців

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 02:30
За кордоном від коронавірусу лікуються 175 українців
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Одужали 25 громадян України

За кордоном від коронавірусу лікуються 175 громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

Зазначається, що найбільше українців лікуються в Італії (121) та Греції (22).

Крім того, 25 громадян України за кордоном одужали від коронавірусної хвороби. Найбільше - в Польщі (6) та Домініканській Республіці (4).

Також повідомляється, що станом на вечір 14 квітня, відомо про 6 померлих українців від коронавіруса за кордоном.

Нагадаємо, в Україні зростає кількість заражених коронавірусом. За добу підтверджено нові 270 випадків хвороби. За даними Міністерства охорони здоров'я, в країні інфіковані 3372 особи, вилікувалися - 119, загинули - 98.

РБК-Україна писало, що у МОЗ розповіли, що найбільше смертельних випадків в Україні від коронавірусу зафіксовано у людей з серцево-судинними захворюваннями. З 98 зафіксованих випадків смерті серед українців, 79% громадян мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння.

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