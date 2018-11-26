На границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой в 6,3

Фото: последствия землетрясения на границе Ирана и Ирака (twitter.com/therussophile)

Более 550 человек пострадало в результате землетрясения

Местные власти Ирана сообщили, что в результате мощного землетрясения в районе границы межу Ираном и Ираком пострадало более 550 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный канал PressTV.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 150 километрах к северо-востоку от Багдада, а очаг происшествия залегал на глубине в 40 километров.

Также после землетрясения произошло еще четыре повторных афтершока, которые были магнитудой в 5,2, 4,1 и два в 4 бала. В пострадавших районах работает 23 группы спасателей. Экстренные службы работают над возобновлением подачи электроэнергии.

Больше всего пострадавших было зафиксировано в западной провинции Ирана Керманшах. Там закрыты университеты и школы. Также сообщается. что на территории Ирака погиб 1 человек.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Согласно информации центра, очаг землетрясения находился в районе острова Хоккайдо и острова Кунашир и залегал на глубине в 10 километров.