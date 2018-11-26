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На кордоні Ірану та Іраку стався землетрус магнітудою 6,3

Новини » Надзвичайні події    26.11.2018 - 07:17
На кордоні Ірану та Іраку стався землетрус магнітудою 6,3
Фото: наслідки землетрусу на кордоні Ірану і Іраку (twitter.com/therussophile)

Понад 550 осіб постраждало в результаті землетрусу

Місцева влада Ірану повідомила, що в результаті потужного землетрусу в районі кордону між Іраном і Іраком постраждало понад 550 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий канал PressTV.

Повідомляється, що епіцентр землетрусу знаходився в 150 кілометрах на північний схід від Багдадe, а центр події залягав на глибині 40 кілометрів.

Також після землетрусу сталося ще чотири повторних афтершоки, які були магнітудою 5,2, 4,1 і два в 4 бали. У постраждалих районах працює 23 групи рятувальників. Екстрені служби працюють над відновленням подачі електроенергії.

Найбільше постраждалих було зафіксовано в західній провінції Ірану Керманшах. Там закриті університети і школи. Також повідомляється. що на території Іраку загинула 1 людина.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Японії стався землетрус магнітудою 5,9. Згідно з інформацією центру, епіцентр землетрусу знаходився в районі острова Хоккайдо і острова Кунашир і залягав на глибині 10 кілометрів.

 

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