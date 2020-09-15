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На границе с Беларусью задержали хасида за попытку попасть в Украину

Автор: РБК-Украина

Один и хасидов, который застрял на украинско-белорусской границе, попытался незаконно перейти границу, обойдя пункт пропуска "Новые Яриловичи". Он был задержан пограничниками.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Нарушителем оказался гражданин Израиля 1978 года рождения.

"Для нарушения границы он даже выбрал болотистую местность, вероятно надеясь, что на таком направлении ему это точно удастся", - говорится в сообщении.

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На мужчину был составлен акт, а также ему запретили въезд в Украину сроком на пять лет. Он уже принудительно возвращен на сопредельную сторону.

Напомним, на границу с Беларусью стянули резервы, чтобы не пустить хасидов. Согласно решению правительства, иностранцам запрещен въезд в Украину до 28 сентября из-за пандемии COVID-19.

Кроме того, ожидается, что несколько тысяч хасидов прибудут на пункты пропуска на границе с Беларусью.

Добавим, что министр внутренних дел Израиля Арье Дери попросил Владимира Зеленского впустить в Украину паломников.

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