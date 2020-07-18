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На границе с Беларусью задержали фуры с рекордной партией сигарет

Суббота 18 июля 2020 14:04
На границе с Беларусью задержали фуры с рекордной партией сигарет
Фото: изъятая партия сигарет (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Из Беларуси пытались провезти более 130 тысяч пачек сигарет

На границе Украины с Беларусью задержали рекордную за последние несколько лет партию контрабандных сигарет. Контрабанду пытались перевезти двумя фурам.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Сообщается, что в ночь на 18 июля при оформлении на въезд в Украину двух грузовиков DAF и MAN с макулатурой пограничники выявили масштабную контрабанду. В двойных потолках полуприцепов и в двойных стенах кабин обнаружили почти 130,3 тысячи пачек сигарет белорусского производства без акцизных марок.

"За нарушение таможенных правил водителей - граждан Беларуси - уже привлекли к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что продолжается подсчет стоимости контрабанды.

Напомним, ранее сообщалось о попытке контрабандного ввоза в Украину комплектующих к танковым боеприпасам, изготовленных в России.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса в ходе поездки в Хмельницкую область заявил, что не знает, можно ли вообще полностью искоренить контрабанду.

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Новости Украины Беларусьсигаретыконтрабанда
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