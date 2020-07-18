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На кордоні з Білоруссю затримали фури з рекордною партією сигарет

Субота 18 липня 2020 14:04
На кордоні з Білоруссю затримали фури з рекордною партією сигарет
Фото: вилучена партія сигарет (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

З Білорусі намагалися провезти понад 130 тисяч пачок сигарет

На кордоні України з Білоруссю затримали рекордну за останні кілька років партію контрабандних сигарет. Контрабанду намагалися перевезти двома фурам.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що в ніч на 18 липня під час оформлення на в'їзд до України двох вантажівок DAF MAN з макулатурою прикордонники виявили масштабну контрабанду. У подвійних стелях напівпричепів і в подвійних стінах кабін виявили майже 130,3 тисячі пачок сигарет білоруського виробництва без акцизних марок.

"За порушення митних правил водіїв - громадян Білорусі - вже притягнули до адміністративної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що триває підрахунок вартості контрабанди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про спробу контрабандного ввезення до України комплектуючих до танкових боєприпасів, виготовлених у Росії.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками бізнесу в ході поїздки до Хмельницької області заявив, що не знає, чи можна взагалі повністю викорінити контрабанду.

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