На кордоні з Білоруссю затримали фури з рекордною партією сигарет

Фото: вилучена партія сигарет (dpsu.gov.ua)

З Білорусі намагалися провезти понад 130 тисяч пачок сигарет

На кордоні України з Білоруссю затримали рекордну за останні кілька років партію контрабандних сигарет. Контрабанду намагалися перевезти двома фурам.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що в ніч на 18 липня під час оформлення на в'їзд до України двох вантажівок DAF MAN з макулатурою прикордонники виявили масштабну контрабанду. У подвійних стелях напівпричепів і в подвійних стінах кабін виявили майже 130,3 тисячі пачок сигарет білоруського виробництва без акцизних марок.

"За порушення митних правил водіїв - громадян Білорусі - вже притягнули до адміністративної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що триває підрахунок вартості контрабанди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про спробу контрабандного ввезення до України комплектуючих до танкових боєприпасів, виготовлених у Росії.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками бізнесу в ході поїздки до Хмельницької області заявив, що не знає, чи можна взагалі повністю викорінити контрабанду.