На границе с Беларусью были слышны выстрелы, - погранслужба Литвы

Литовские пограничники сообщили о выстрелах на территории Беларуси в районе границы. На территории Беларуси могут находиться до 1 тысяч нелегальных мигрантов из Ирака.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на LRT.
Беларусская сторона эту информацию не комментирует.
"В светлое время суток с сопредельной стороны пограничники Литвы слышали звуки отдельных выстрелов, а когда стемнело, в небо несколько раз поднимались осветительные и сигнальные ракеты", - говорится в сообщении.
Начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас ранее сообщил, что на этой неделе пограничники не допустили проникновения на территорию Литвы около 700 нелегальных мигрантов, которые вернулись обратно в Беларусь.
Напомним, Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть каждый метр границы Беларуси.
Ранее сообщалось, что Литва планирует построить стену на границе с Беларусью, чтобы сдержать мигрантов.