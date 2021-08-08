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На границе с Беларусью были слышны выстрелы, - погранслужба Литвы

Автор: Анастасия Рокитна

Литовские пограничники сообщили о выстрелах на территории Беларуси в районе границы. На территории Беларуси могут находиться до 1 тысяч нелегальных мигрантов из Ирака.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на LRT.

Беларусская сторона эту информацию не комментирует.

"В светлое время суток с сопредельной стороны пограничники Литвы слышали звуки отдельных выстрелов, а когда стемнело, в небо несколько раз поднимались осветительные и сигнальные ракеты", - говорится в сообщении.

Начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас ранее сообщил, что на этой неделе пограничники не допустили проникновения на территорию Литвы около 700 нелегальных мигрантов, которые вернулись обратно в Беларусь.

Напомним, Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть каждый метр границы Беларуси.

Ранее сообщалось, что Литва планирует построить стену на границе с Беларусью, чтобы сдержать мигрантов.

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