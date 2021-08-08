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На кордоні з Білоруссю були чутні постріли, - прикордонна служба Литви

Автор: Анастасія Рокитна

Литовські прикордонники повідомили про постріли на території Білорусі в районі кордону. На території Білорусі можуть перебувати до 1 тисяч нелегальних мігрантів з Іраку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на LRT.

Білоруська сторона цю інформацію не коментує.

"У світлий час доби з суміжної сторони прикордонники Литви чули звуки окремих пострілів, а коли стемніло, в небо кілька разів піднімалися освітлювальні та сигнальні ракети", - йдеться в повідомленні.

Начальник служби охорони держкордону при МВС Литви генерал Рустамас Любаєвас раніше повідомив, що на цьому тижні прикордонники не допустили проникнення на територію Литви близько 700 нелегальних мігрантів, які повернулися назад в Білорусь.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко доручив силовикам закрити кожен метр кордону Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Литва планує побудувати стіну на кордоні з Білоруссю, щоб стримати мігрантів.

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