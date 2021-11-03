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На границе с Беларусью очереди из автомобилей: названа причина

Автор: Анастасия Рокитна

На границе с Беларусью образовались очереди из автомобилей. Время ожидания в очереди составляет одни сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

"Очереди автомобилей иностранной регистрации образовались более чем из 80 единиц в направлении выезда за пределы таможенной территории Украины и из 80 единиц в направлении въезда на таможенную территорию Украины", - говорится в сообщении.

Данная ситуация сложилась вследствие приближения завершения периода упрощенного таможенного оформления.

Менее загруженные пункты пропуска

ГСЧС рекомендует физическим лицам, которые планируют совершить выезд из Украины в Республику Беларусь, выбирать менее загруженные пункты пропуска в зоне деятельности других таможен (ближайшая к Черниговской области - зона деятельности Житомирской таможни).

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