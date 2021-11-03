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На кордоні з Білоруссю черги з автівок: названо причину

Автор: Анастасія Рокитна

На кордоні з Білоруссю утворились черги з автівок. Час очікування в черзі становить одну добу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

"Черги автомобілів іноземної реєстрації утворились більш ніж з 80 одиниць у напрямку виїзду за межі митної території України та з 80 одиниць у напрямку в’їзду на митну територію України", - йдеться у повідомленні.

Дана ситуація склалась внаслідок наближення завершення періоду спрощеного митного оформлення.

Менш завантажені пункти пропуску

ДСНС рекомендує фізичним особам, які планують здійснити виїзд з України до Республіки Білорусь, обирати менш завантажені пункти пропуску в зоні діяльності інших митниць (найближча до Чернігівської області - зона діяльності Житомирської митниці).

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Білорусь